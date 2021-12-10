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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Летим в отпуск? Какие страны открыты для украинцев и что для этого нужно

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 18:00
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Некоторые страны из-за локдауна не готовы открывать свои границы для путешествий
Туристам рекомендуют воздержаться от путешествий / Коллаж "Сегодня"
Туристам рекомендуют воздержаться от путешествий / Коллаж "Сегодня"

Чтобы путешествовать по европейским странам, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какие COVID-документы нужны для путешествий в разные европейские страны.

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Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.

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Куда запрещено заезжать:

  • Белоруссия
  • Болгария
  • Словения
  • Мальта

В большинство стран все же можно попасть, но с определенными правилами.

Нужна только вакцинация:

  • Швеция
  • Финляндия
  • Эстония
  • Латвия
  • Литва
  • Германия
  • Бельгия
  • Чехия
  • Испания

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест / ПЦР-тест + самоизоляция:

  • Исландия
  • Румыния

Вакцинация или тест:

  • Черногория
  • Монако

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + тест или ПЦР-тест:

  • Ирландия

Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест + самоизоляция:

  • Австрия
  • Польша

Вакцинация или сертификат про выздоровление:

  • Дания

Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест

  • Словения
  • Хорватия
  • Босния и Герцеговина
  • Сербия
  • Северная Македония
  • Молдова
  • Турция
  • Андорра

Вакцинация + тест / тест + самоизоляция

  • Италия

Тест после приезда + вакцинация или сертификат про выздоровления, или тест

  • Греция

Вакцинация или ПЦР-тест

  • Венгрия

Вакцинация или ПЦР-тест + тест после прибытия

  • Грузия
  • Кипр

Вакцинация + тест

  • Франция
  • Нидерланды

Вакцинация или сертификат про выздоровления / ПЦР-тест

  • Албания
  • Люксембург

Вакцинация + ПЦР-тест

  • Швейцария
  • Лихтенштейн

Вакцинация + тест после прибытия

  • Норвегия

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест

  • Португалия

Вакцинация + ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 день (самоизоляция на эти дни) / ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 и на 8 день (самоизоляция на эти дни)

  • Великобритания

​ Условия въезда в европейские страны для граждан Украины. Фото: Коронавірус_инфо
​ Условия въезда в европейские страны для граждан Украины. Фото: Коронавірус_инфо

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Правила въезда в Украину ужесточают из-за нового штамма "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

"Исследования нового штамма продолжаются. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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