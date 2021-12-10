Летим в отпуск? Какие страны открыты для украинцев и что для этого нужно

Чтобы путешествовать по европейским странам, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какие COVID-документы нужны для путешествий в разные европейские страны.
Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.
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Куда запрещено заезжать:
- Белоруссия
- Болгария
- Словения
- Мальта
В большинство стран все же можно попасть, но с определенными правилами.
Нужна только вакцинация:
- Швеция
- Финляндия
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Германия
- Бельгия
- Чехия
- Испания
Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест / ПЦР-тест + самоизоляция:
- Исландия
- Румыния
Вакцинация или тест:
- Черногория
- Монако
Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + тест или ПЦР-тест:
- Ирландия
Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест + самоизоляция:
- Австрия
- Польша
Вакцинация или сертификат про выздоровление:
- Дания
Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест
- Словения
- Хорватия
- Босния и Герцеговина
- Сербия
- Северная Македония
- Молдова
- Турция
- Андорра
Вакцинация + тест / тест + самоизоляция
- Италия
Тест после приезда + вакцинация или сертификат про выздоровления, или тест
- Греция
Вакцинация или ПЦР-тест
- Венгрия
Вакцинация или ПЦР-тест + тест после прибытия
- Грузия
- Кипр
Вакцинация + тест
- Франция
- Нидерланды
Вакцинация или сертификат про выздоровления / ПЦР-тест
- Албания
- Люксембург
Вакцинация + ПЦР-тест
- Швейцария
- Лихтенштейн
Вакцинация + тест после прибытия
- Норвегия
Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест
- Португалия
Вакцинация + ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 день (самоизоляция на эти дни) / ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 и на 8 день (самоизоляция на эти дни)
- Великобритания
Правила въезда в Украину ужесточают из-за нового штамма "Омикрон"
Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.
"Исследования нового штамма продолжаются. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ранее мы писали:
- Бельгия закрылась для туристов из Украины. Позже власти европейской страны внесли ясность, сообщив, что все же сохранили право на "некритичные поездки" для тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.
- Украина больше не в "зеленом списке" ЕС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Это значит, что для украинских туристов не рекомендуют открывать страны.