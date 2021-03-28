Летнее или московское время. Разгорелся скандал по поводу перевода часов

Перевод стрелок часов на один час вперед, после чего Киев синхронизировал время с Москвой, второй год живущей по зимнему времени, вызвал в украинском сегменте Сети ожесточенные споры – как правильно называть время – "московское" или "летнее".

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А после анонса журналиста Романа Скрыпина о том, что Украина перейдет на московское время, на его странице в Facebook вспыхнула дискуссия о правильном названии.

Одни призывают не политизировать перевод часов и уверяют, что это – время нашего часового пояса и география не виновата.

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Другие уверяют, что Киев и Москва расположены в одном астрономическом часовом поясе и чтобы жить летом по астрономическому зимнему временем и оставаться при здоровье, нужно начинать рабочий день в 6:00 и ложиться спать в 20:00, если кому-то не нравится "московское" летнее время и законы физики.

Третьи уверяют, что для географического положения Украины именно летнее время является наиболее оптимальным. При этом световой день будет нормальной длины, при котором летом солнце не будет вставать после трех часов ночи.

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Журналиста тролят за использование термина "московское время" и иронизируют, что когда ветер дует с северо-востока, то вся Украина дышит "московским воздухом", а это уже "зрада" .

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Посетители странички Скрыпина подчеркивают, что "московское время" тут ни при чем. Просто Украина возвращается в то время, в котором жила до переводов часов: "Летом будет светать в 4 часа утра, а темнеть в 22 часов вечера, как и было у нас всегда. И так должно быть".

Некоторые пользователи соцсетей с ностальгией вспоминают времена СССР до перевода часов: "Это время, при котором родилось, пошло в школу много наших граждан. Утро было как утро, а вечерело медленно и долго, времени хватало и что-то сделать по хозяйству и отдохнуть теплыми вечерами. Это время никакое на московское, такое время во многих странах с севера на юг в нашем часовом поясе".

Некоторые напоминают, что изначально Украина жила по зимнему времени, после чего начали переводить часы вперед и так впервые появился термин "летнее" время.

Нардепы в этом году попытались отменить перевод часов, а Украина – остаться на зимнем времени. Недостатки этого – очень ранний рассвет и, соответственно, закат. Зато в соответствии с Европой. А вот если бы Украина насовсем перешла на летнее время – синхронизировала бы его со страной-агрессором Россией.

"Есть вопросы оппонентов, политиков, это фактически будет московское время. Ничего страшного. Главная цель – максимально использовать светлое время суток. Наши предки жили по солнцу – и мы живем по солнцу", – говорит директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.

В 2021 году в Европе тоже должны были сделать выбор – остаться навсегда в зимнем времени или перейти на летнее. Но всемирная пандемия эти планы сорвала. Во Франции хотят остаться на зимнем времени, а вот в Бельгии, наоборот, предпочитают летнее. Хотя обе страны живут в одном часовом поясе.

В вечном "лете", кроме Бельгии, хотят остаться Австрия, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Но тогда объединенной Европе придется забыть о едином времени для большинства стран. И многие – против. В Великобритании также ведутся дискуссии – стоит ли переводить стрелки каждые полгода. Но пока в Гринвиче, откуда идет отсчет времени, также не спешат.

Больше о проблеме читайте на сайте "Сегодня": "Почему мы снова переводим стрелки часов".

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