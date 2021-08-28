Лето еще не ушло, но пакует чемоданы. Прогноз погоды на 28 августа (карта)

Можно еще успеть насладиться летним теплом. Прогулки на природе погода не омрачит

В Украине обещают жару и местами ливни / коллаж "Сегодня"

Последняя суббота лета в Украине обещает быть сухой и теплой в большинстве регионов Украины. Как сообщает Гидрометцентр, осадков днем не ожидается.

Реклама

Ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь; ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

В центральных областях (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Кировоградская) температура воздуха ночью будет в среднем +12...+14°С. Днем прогреется до 26-29 градусов. Ветер 3-8 м/с.

В западных областях (Львовская, волынская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Хмельницкая) будет прохладнее – +10-14 ночью и +21-24 днем. Ночью возможен дождь, а днем – без осадков.

На севере (Киевская, Житомирская и Черниговская области) ночью 12-14 градусов тепла, днем – 23-25 градусов. Без осадков.

Реклама

На востоке и юге в субботу будет теплее всего. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью 12-16 градусов, а днем воздух прогреется до 28-31 градуса.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью 14-19 градусов, днем – 26-30. Осадков не предвидится.

Погода в Украине 28 августа. Карта Украинского гидрометцентра.

Как ранее рассказали синоптики сайту "Сегодня", в Украине ожидается комфортный сентябрь, дождливый октябрь и морозный ноябрь.

Реклама

Также мы рассказывали, как подготовиться к осени и что нужно успеть сделать до конца лета.