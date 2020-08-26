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Лето и осень – как два джентльмена в дверях: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

26 августа, 11:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

На севере Украины пройдут дожди

В Украине 27 августа ожидается преимущественно сухая погода, и только в северных областях страны пройдут дожди.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Лето с осенью, как два джентльмена в дверях. Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Будто и есть еще летняя жара, но листочки уже нападали, и много желтых. Вроде и осенние свежие градусы дождь принес, но сразу – солнце, и снова одеваешь черные очки и снимаешь кардиганчик", - рассказала она.

Между тем, по словам Диденко, на 27 августа дождей стоит ожидать "преимущественно в северных областях страны, немного зацепит западную часть", а "на остальной территории будет сухо".

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"Температура воздуха в западных и северных областях невысокая, 20-25 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, 26-31 градус", - добавила синоптик.

Также она прогнозирует, что в Киеве в четверг, 27 августа, ожидается дождь и около 23 градусов тепла, а потепление придет на выходные.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, дождь с градом и сильным ветром обрушился на Винницу. Местные жители выложили в Сеть яркие фото и видео последствий непогоды.

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Также напомним, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

Также смотрите о непогоде в Черкасской области:

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Источник: Сегодня

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