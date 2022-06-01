Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Лето начинается с дождей. Погода в Украине на 1 июня (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Часть страны накроют осадки с сильным ветром
В Украине будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 1 июня, будет влажной. Несмотря на это, в стране будет настоящая летняя температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 22 до 25 градусов тепла. На востоке прогнозируют +28...+31 градус.

В северных регионах – 23-28 градусов тепла. На юге ожидается 25-31 градус выше нуля.

Реклама

В Киеве прогнозируют облачную погоду, 24-26 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +28…+30 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

Реклама

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 31 мая
1
Личный состав 30500
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артиллерия 649
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2275
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31778.68

Bitcoin Cash (BCH)

202.25

Binance Coin (BNB)

320.85

Ethereum (ETH)

1939.16

Litecoin (LTC)

68.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять