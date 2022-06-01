Лето начинается с дождей. Погода в Украине на 1 июня (карта)

Часть страны накроют осадки с сильным ветром

В Украине будет идти дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 1 июня, будет влажной. Несмотря на это, в стране будет настоящая летняя температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 22 до 25 градусов тепла. На востоке прогнозируют +28...+31 градус.

В северных регионах – 23-28 градусов тепла. На юге ожидается 25-31 градус выше нуля.

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В Киеве прогнозируют облачную погоду, 24-26 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +28…+30 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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