"Лето пакует чемоданы": синоптик рассказала о погоде на выходные

На выходных ожидают жаркой погоды без осадков

В последние выходные лета, 29-30 сентября, по всей Украине ожидается сухая погода без осадков.

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Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Что бывает крайне редко, повсюду в Украине ожидается сухая погода, чистое небо с красивыми белыми облаками", – написала она.

При этом синоптик добавила, что в субботу, 29 августа, температура воздуха повысится, а потом придет и настоящая жара.

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"Кто испугался раннего осеннего свежего воздуха, того успокоит уже завтра повышение температуры воздуха – на протяжении дня ожидается 25-30 градусов, на Черниговщине и Сумщине 23-26 градусов. А уже в воскресенье придет настоящая жара, 29-33 градуса", - заявила Диденко.

По ее словам, в Киеве суббота и воскресенье будут солнечными: "зонты не нужны, только панамки, темные очки, шорты и футболки".

"29 августа в столице потеплеет до 27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние 30 градусов", - добавила она.

В то же время, синоптик предупредила, что на выходных ожидается активизация магнитного поля Земли – придут магнитные бури.

"Собираясь куда-то поехать на уикенд, прихватите с собой, кому нужно, что-то от головы, артериального давления. Ну и лучше взять хотя бы на одну бутылку меньше бодрящих напитков", - посоветовала Диденко.

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Также она заверила, что "погода будет чудесной для гуляния, загара, купания, сидения на траве, дружеских разговоров и наблюдения за тем, как лето пакует чемоданы".

Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Также напомним, в Украину идет фронт высокого атмосферного давления, который влечет за собой сухую погоду.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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