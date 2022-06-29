Лето в разгаре. Синоптики рассказали, где сегодня будет очень жарко

В некоторых областях пройдут дожди

Температура в Украине и вправду "жгучая"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 29 июня, по прогнозу Укргидрометцентр , будет жаркой. Сегодня температура воздуха будет высокой, в то же время местами прогнозируют дожди. Столбики термометров будут достигать 35 градусов выше нуля.

Какая будет погода в Украине и Киеве сегодня, 29 июня?

Сегодня дожди прогнозируют в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. На остальной территории — сухая и жаркая погода. Ветер — северо-восточный, 5-10 м / с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 30 до 35 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +28…+31 градус.

В северных регионах – 28-32 градуса тепла. На юге ожидается 29-32 градуса выше нуля.

В Киеве прогнозируют дождь, +29-31 градус, а в Симферополе осадков не будет – 29-31 градус.

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Некоторым людям в жару очень тяжело. Поэтому следует придерживаться определенных советов. К примеру, дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, подойдет и обычный пульверизатор. Жару облегчат комнатные растения с большими листьями, например фикусы. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух. Наклейте на окна пленку из фольги, она лучше защищает комнату от солнечных лучей, чем шторы. Не открывайте окна в полуденное время. Если нет кондиционера, используйте вентилятор. Поставьте под поток воздуха бутылки с замороженной водой и периодически меняйте их. Замените лампы накаливания на светодиодные — они выделяют гораздо меньше тепла. Ежедневно проводите влажную уборку. Меньше готовьте на плите и в духовке.

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