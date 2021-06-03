Лето вообще будет? Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Лето пришло по календарю, но на улице по-прежнему не пляжная погода. В ближайшие дни дождей станет меньше

В ближайшие дни погода будет переменчивой: в пятницу дожди почти покинут территорию Украину, а в воскресенье снова будет мокро во всех областях. Но что будет неизменным, так это температура – каждый день в районе 20 градусов.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 4 июня, дожди ожидаются на Донбассе, в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. На остальной территории страны без осадков. Прохладней всего на востоке, 15-17 градусов. В остальных областях 19-22 тепла.

В субботу, 5 июня, дожди только в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Температура воздуха 20-23 тепла, на востоке – 17-19. В Киеве 20-22 градуса и без осадков.

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В тренде Циклон еще подпортит погоду в Украине: где в пятницу будут лить дожди

В воскресенье, 6 июня, дожди накроют всю Украину, а на улице будет ни холодно, ни жарко – 19-21 градус тепла. В Киеве дождь и максимум +22.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

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