Лез целоваться и склонял к интиму. Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в домогательствах

Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме

Знаменитый актер Владимир Талашко, на фото справа - кадр из фильма "В бой идут одни старики". Фото: коллаж "Сегодня"

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

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Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Полную статью с историями он разместил у себя в Facebook.

По словам девушек, Талашко под разными предлогами приглашал к себе домой, где предлагал выпить, а потом начинал фотографировать их голых, приводил в спальню и приставал, склонял к интиму.

Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни старики". Фото: кадр из фильма

Домогался под предлогом фотосессии

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Одну из историй Панкрухину рассказала Юлия Бирзул, которой на момент встречи с Владимиром Талашко было 15 лет. Она приехала в Киев, чтобы подготовиться к творческому отбору. Талашко был знакомым руководителя театра, в котором Юлия занималась с детства, и пообещал послушать и скорректировать ее программу. В квартире актера на улице Ярославов Вал он начал домогаться ее под предлогом фотосессии.

"Он предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Тут и началось это: "А вот здесь приспустите, а тут снимите". Он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто в шоке, не знала, что мне вообще делать и как убежать из этой квартиры, – рассказала Бирзул. – В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этими мыслями я не поняла, как мы оказались в спальне. Я уже лежала в кровати, а он меня целовал", – вспоминает девушка.

В результате Юлия притворилась больной, и это помогло ей избежать насилия.

"Уже приехав на экзамены, я боялась проходить мимо киосков с прессой. Везде мне мерещились мои голые фото. А потом я увидела Талашко в институте. Я провалила экзамен. Я не могла там быть. У меня было чувство, что Талашко всем обо мне рассказал, что все знают о том, что случилось, и считают меня шлюхой", – рассказала девушка.

Пригласил домой на репетицию

Вторая жертва домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.

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"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала она.

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Реакция соцсетей

В комментариях к публикации некоторые написали, что подобные слухи об известном артисте ходили, но пользователи все же поделились на два лагеря. Одни обвиняют кинокритика в клевете, другие же выражают возмущение.

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Что известно о Владимире Талашко

Владимир Талашко – советский и украинский актер. Организатор Фонда Леонида Быкова и фестиваля "Старые фильмы о главном". Народный артист Украины.

В картину "В бой идут одни "старики" попал благодаря случаю. Леонид Быков просматривал рабочий материал к фильму "Как закалялась сталь", где Талашко играл красноармейца Окунева, и заметил его.

В 1970—1980-х годах активно снимался в кинофильмах студии имени А. Довженко. Сейчас снимается преимущественно в качестве ведущего детских программ телеканала "Радость моя". Также был ведущим программ "Будем жить" и "Полевая почта памяти" на украинском телевидении. Также входит в состав жюри международного фестиваля "Песенный спас".

Ранее мы сообщали, что известного актера обвинили в сексуальных домогательствах. Девушке, заявившей на него, не верят.

Также напомним, Елена Проклова обвинила известного актера в харассменте.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: