Лицо "русского мира": военный РФ радуется обстрелам из "Градов" в сторону Мариуполя (видео)

В Сети появилось видео российского солдата, который делает селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.
Об этом сообщает ВСУ.
"Лицо "русского мира". Урод улыбается на фоне стрельбы из "Градов" в сторону украинского города Мариуполь. Вот только в плену они почему-то не так веселы и клянутся, что ехали не на войну, а на "учение"", – говорится в сообщении.
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