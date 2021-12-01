Лидера антивакцинаторов Стахива отправят в психбольницу

Лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву суд назначил обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице. Мужчина проведет там 30 дней.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Подробности
Во вторник, 30 ноября, Стахиву в суде назначили обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице.
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Адвокаты Стахива заявили, что будут подавать апелляцию. Учитывая то, что сторонники антивакцинатора уже собрали сумму залога и внесли ее, суд этот вопрос не рассматривал.
Подробности от СБУ
Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.
В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.
Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.
В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.
Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".
Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.
Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?
35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.
В 2015 году был кандидатом в мэры Винников от Украинской республиканской партии, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, но в итоге набрал 1,2% голосов избирателей.
Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.
Против вакцинации и за теории заговора
Остап Стахив распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя активистом и правозащитником. В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.
Во время карантина Стахив не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков, что пандемия – выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.
А в июле для своей пропаганды он использовал детей – организовал еще один митинг, многие участники которого были несовершеннолетними.
Укололся "Спутником"
Как пишет "Форпост", несмотря на публичное отрицание прививок, Стахив весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делал не в руку, как все, а в ягодицу.
Ворвался в больницу
В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных ковидом.
Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут-то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.
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