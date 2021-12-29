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Лидера антивакцинаторов Стахива выпустили из психбольницы

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 20:14
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Там он провел месяц по решению суда – проходил психиатрическую экспертизу
Остап Стахов (на фото справа) провел месяц в психушке.
Остап Стахов (на фото справа) провел месяц в психушке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер антивакцинаторов Остап Стахив вышел из Львовской областной психиатрической больницы. Там он проходил экспертизу.

Об этом сообщает УП.

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В пресс-центре СБУ изданию сообщили, что 29 декабря истек 30-дневный срок психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Этот срок ранее назначил суд.

Однако Стахив и далее находится в статусе подозреваемого.

В чем СБУ обвиняет Стахива

По данным украинской спецслужбы, антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя, а их действия координировали российские кураторы.

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В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса. 1 декабря за Стахива внесли залог в размере почти 1 млн гривен и его выпустили из СИЗО, но направили на психиатрическую экспертизу.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.

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В 2015 году был кандидатом в мэры Винников от Украинской республиканской партии, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, но в итоге набрал 1,2% голосов избирателей.

Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.

Против вакцинации и за теории заговора

Остап Стахив распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя активистом и правозащитником. В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.

Во время карантина Стахив не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков, что пандемия – выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.

А в июле для своей пропаганды он использовал детей – организовал еще один митинг, многие участники которого были несовершеннолетними.

Укололся "Спутником"

Как пишет "Форпост", несмотря на публичное отрицание прививок, Стахив весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делал не в руку, как все, а в ягодицу.

Ворвался в больницу

В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных ковидом.

Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут-то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.

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