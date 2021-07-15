Госорганы не смогут требовать бумажные документы. Принят законопроект о режиме "без бумаг"

На снимке слева - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №5495 о режиме "без бумаг" в целом, который поможет значительно ускорить процесс цифровизации Украины. Это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечают, что если раньше могли оцифровать до 15 услуг за полгода, то теперь их количество увеличится до нескольких десятков.
Для того чтобы эффективно внедрить законопроект, работают в четырех основных направлениях:
- Цифровое законодательство. Для перевода любого госсервиса в онлайн надо внести значительные изменения в документы.
- Цифровые документы. С 23 августа цифровой паспорт в "Дії" будут принимать во всех учреждениях Украины. Сейчас в приложении доступны уже девять документов.
- Электронный документооборот. Чтобы цифровые документы должным образом работали, нужна надежная система электронного документооборота. Она должна соответствовать ЕС ASIC и единому стандарту для бизнеса и власти. Подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, заключить договор между бизнес-партнерами – все можно будет сделать на одном портале.
- Е-услуги для всех жизненных ситуаций. Уже оцифровали более 70 онлайн-услуг для украинцев. Среди них: регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и тому подобное. С режимом "без бумаги" перечень госуслуг существенно увеличится.
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Теперь население и бизнес смогут быстро получать публичные услуги онлайн.
"Для предоставления услуг будут использовать электронную идентификацию физического лица. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о ней в реестрах. Например, ЗАГС не может требовать у вас свидетельство о браке, так как эти данные имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан", – добавляют в Минцифре.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое электронная цифровая подпись, как ее получить и для чего она нужна.
Также мы писали о том, что Украина – в числе 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, результатом развития которой стали криптовалюты.