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Ливни и грозы: какой будет погода в Украине 13 июня

12 июня 2021 14:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В стране будет прохладно, большинство территории будут заливать дожди, однако уже через несколько дней в Украину вернется хорошая погода

В воскресенье, 13 июня, в Украине прогнозируют ливни и грозы. Ближайшей ночью непогода будет в западных областях – возможны сильные осадки.

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Об этом написала синоптик Наталия Диденко.

В течение дня атмосферный фронт будет пересекать Украину, увлекая за собой грозовые дожди и похолодание. Кое-где возможные шквалы и град. Только в восточных областях в воскресенье будет сухая погода.

В этот день снизится температура воздуха. В западных, северных областях и в Винницкой области днем ожидается +17 +20 градусов. А на юге, на востоке и в большинстве центральных областей Украины +20 +26 градусов. Ветер 13 июня в Украине будет с северо-запада, порывистый, временами сильный.

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В Киеве будет около +19 градусов, возможны кратковременные дожди, временами с грозами и порывистым ветром.

Синоптик прогнозирует, что уже 15 июня в Украину вернется теплая погода, до +24 +26 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня"", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

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А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода наделала много бед в городе, автомобили с трудом передвигались через глубокие лужи, а горожане устроили развлечения на воде.

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