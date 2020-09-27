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Ливни и похолодание: какой будет погода в начале недели (карта)

27 сентября, 15:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Температура снизится до 13 градусов

В начале недели в Украине похолодает, в большинстве областей пройдут дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр

Так, завтра, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха в среднем составит 21-24 градуса, только в западных областях будет немного прохладнее – 17-21 градус.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха днем ожидается 20-22 градуса.

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Во вторник, 29 сентября, в большинстве областей будет облачно и дождливо. Ливни пройдут в западных, а также в Винницкой и Одесской области. Температура воздуха там снизится до 13-16 градусов. В других областях будет немного теплее – 20-22 градуса.

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В Киеве – без осадков. Температура воздуха днем 16-18 градусов.

Напомним, ранее медики объяснили, почему мы чувствуем погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата.

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дождь непогода Украина ливень Укргидрометцентр погода в Украине
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