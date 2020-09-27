Ливни и похолодание: какой будет погода в начале недели (карта)

В начале недели в Украине похолодает, в большинстве областей пройдут дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр
Так, завтра, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха в среднем составит 21-24 градуса, только в западных областях будет немного прохладнее – 17-21 градус.
В Киеве – без осадков. Температура воздуха днем ожидается 20-22 градуса.
Во вторник, 29 сентября, в большинстве областей будет облачно и дождливо. Ливни пройдут в западных, а также в Винницкой и Одесской области. Температура воздуха там снизится до 13-16 градусов. В других областях будет немного теплее – 20-22 градуса.
В Киеве – без осадков. Температура воздуха днем 16-18 градусов.
Напомним, ранее медики объяснили, почему мы чувствуем погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата.
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