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Ливни и ураганный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

17 октября, 09:30

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег

Из-за дождей и сильного ветра, которые обрушились на Украину сегодня, 17 октября, спасатели объявили штормовое предупреждение.

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По данным ГСЧС, больше всего непогода разбушуется днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе. В частности, в Карпатах, кроме сильных дождей, ожидается мокрый снег. А сильный ветер обрушится на все регионы страны, кроме западных. Синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-20 м/с.

Не лучше погода будет и в столичном регионе. В Киевской области также ожидаются дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что Украину сегодня накроет циклон Foelke.

Также "Сегодня" рассказывали, как непогода бушевала в Ивано-Франковской области. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили. Большой вред принесла непогода жителям улиц Украинской дивизии и Коновальца.

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Кроме того, напомним, в Украину идут "арктические" заморозки.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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