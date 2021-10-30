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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Лоббист" шоу-бизнеса хотел подкупить народного депутата за 100 тысяч долларов

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 октября, 02:21
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Путем подкупа злоумышленник пытался внести правку или отсрочить на неопределенный срок законопроект №5572
Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя мужчины. Коллаж "Сегодня".
Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя мужчины. Коллаж "Сегодня".

Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной Рады. Так называемый "лоббист" шоу-бизнеса обещал народному избраннику $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки или отсрочку законопроекта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чем занималась организация задержанного

В СБУ отмечают, что организация, которой руководил мужчина, собирала деньги со всех заведений, где играла музыка. Большую часть денег они передавали исполнителям, которые имели авторские права на музыку.

Однако благодаря монопольному положению на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок". Таким образом деньги проходили через них и исполнители получали процент не от суммы, а от "финальной компании-прокладки". Это значительно уменьшало прибыль музыкантов.

Путем подкупа злоумышленник пытался внести правку или отсрочить на неопределенный срок законопроект №5572, фактически ликвидирующий указанную организацию. Злоумышленник был задержан сегодня во время попытки подкупа народного депутата из-за его помощника. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя мужчины. Однако музыкант Тарас Тополя утверждает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин.

"Пока мы самое большое сообщество авторов страны, боремся за свое право на честное авторское вознаграждение, в частности, поддерживая закон 5572... Директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Никин Александр совершил подкуп народного депутата с целью отсрочить или вообще снять законопроект 5572 с повестки ВР, – написал Тополь.

В тоже время артист Руслана выступила в возможную поддержку Александра Никитина.

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"Что-то комментировать не считаю правильным, не имея никакой информации о том, что пишет Тарас. Знаю только о задержании Александра Никина и обысках в офисе моего издателя", – считает артистка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики требовали у предпринимателей взятки за размещение рекламы.

Также напомним, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.

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