Лоббисты аптечных сетей выхолащивают закон о дистанционной торговле лекарствами, – Белашко

В первую очередь от этого пострадают рядовые потребители, которые будут вынуждены и далее оплачивать огромные накрутки, устанавливаемые монополистами-аптечниками на каждую упаковку лекарств. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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Эксперт напомнил, что в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла Закон №904-IX "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

"Был принят закон, чтобы можно было лекарства, купленные в интернете пересылать почтой, чтобы я мог заказать лекарства еще дешевле в Николаеве, Миргороде или Измаиле, и чтобы мне его домой прислали. Закон приняли, прекрасно. Но, что делают лоббисты от крупных аптечных сетей? Они идут в Кабинет министров и лоббируют соответствующее постановление – нормативный подзаконный акт, который должен раскрывать содержание закона и прописывать механизм его реализации", – отметил он.

Белашко уточнил, что Гослекслужба опубликовала на своем сайте проект Постановления Кабмина о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами. Документ, по сути, обнуляет смысл закона №904-IX.

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"Принимается проект такого документа, который фактически выхолащивает закон. Вводится ограничение: чтобы торговать дистанционно, нужно иметь минимум два года опыта работы и иметь не менее 10 стационарных аптечных точек. Таким образом, искусственно создается монополия для аптечных сетей, которые имеют не менее 10 аптек. Более того, запрещается пересылать лекарства из одного региона в другой. То есть, вы не сможете, находясь, к примеру, в Запорожье купить через интернет более дешевые лекарства в соседнем Днепре, так как постановлением правительства будет запрещена доставка купленных в аптеке Днепра лекарств за пределы Днепропетровской области. Проще говоря, существует закон, есть Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы монополисты не создавали себе каких-то неправомерных преимуществ, не злоупотребляли своим положением на рынке, не получали сверхприбыли от своего монопольного положения. Но АМКУ ситуация с лекарствами вообще не интересна. Депутаты закон приняли и забыли о нем, механизмы парламентского контроля не работают. В Кабинете министров сидят чиновники, которые, по всей видимости, руководствуются своими корыстными интересами. И тут приходят ребята из аптечных сетей и говорят: "Пусть будет закон, но давайте так порешаем, чтобы повернуть этот закон так, как выгодно нам", – сказал Белашко.

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На данный момент цены на одно и то же дорогостоящее лекарство в разных регионах могут отличаться на 100-200 и более гривен. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что владельцы крупных аптечных сетей накручивают на одной упаковке лекарств от 100 до 300 и более процентов маржи, получая сверхприбыли.

Принятие соответствующего правительственного постановления, утверждает Сергей Белашко, приведет к укреплению монополии крупных аптечных сетей и поставит под вопрос выполнение озвученной ранее президентом Владимиром Зеленским задачи Кабинета министров по обеспечению максимальной доступности лекарственных средств для населения всех регионов Украины и созданию условий для формирования на рынке медпрепаратов объективных конкурентных цен.

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