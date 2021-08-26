Локдаун к ноябрю. Минздрав озвучил пессимистический прогноз

В ближайшие время Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности

Украина может вернуться к локдауну осенью. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в стране могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

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Об этом он сказал в интервью для BBC News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", – сказал представитель Минздрава.

Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.

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Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения . В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки.

. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки. Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: