Локдаун к ноябрю. Минздрав озвучил пессимистический прогноз

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в стране могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.
Об этом он сказал в интервью для BBC News Украина.
"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", – сказал представитель Минздрава.
Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.
Читайте также:
Вакцинированным в локдаун будет проще. Минздрав обещает "плюшки" украинцам с сертификатом
Как в Украине борются с новым штаммом
После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки.
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.
- Также изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: