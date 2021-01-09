Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

Локдаун — не жесткий карантин: Степанов объяснил разницу

9 января, 16:48

Ольга Литвин Ольга Литвин

Глава Минздрава предупредил, что январские ограничения не стоит воспринимать как квест "Обойти запрет"

В Украине с 8 января усилили карантинные ограничения, а не ввели локдаун.

Реклама

Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

Во время локдауна полностью останавливаются все бизнесы, всех процессы в государстве. И Степанов подчеркнул, что страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун:

"Строгие ограничения не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи".

Читайте также: Степанов заявил, что его не смущает репутация поставщика китайской вакцины

Реклама

Усиленный карантин не стоит воспринимать как квест "Обойти запрет", сказал глава Минздрава.

По мнению Максима Степанова, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям".

В тренде
Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список

Глава Минздрава отметил, что новые карантинные ограничения разработали с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также международного опыта.

Напомним, Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.

Кроме того, украинцы стали мало тестироваться на коронавирус.

Реклама

В Украине до 24 января не будут работать школы и университеты:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
"Действуйте": Яценюк обратился к Зеленскому из-за заявлений МедведчукаУкраина
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантинеУкраина
Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун
Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаунУкраина
Январский локдаун, день 1. Что всех удивило – репортаж
Январский локдаун, день 1. Что всех удивило – репортажУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять