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Локдаун помог: Степанов заявил о снижении заболеваемости COVID-19

22 января, 08:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

После жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину

Январский усиленный карантин уже себя оправдал, заверил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

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"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, – это 38% занятых коек – Николаевская область. В целом по Украине – 28% занятых коек", – уверяет Степанов.

После жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.

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Ранее мы сообщали, что в Украине посчитают количество повторных случаев заражения коронавирусом, так как их становится больше.

Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине. Специалисты рассчитывают на вакцинацию.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав Украина коронавирус Максим Степанов локдаун
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