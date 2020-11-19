Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мнений

Эксперты сходятся на том, что локдаун можно вводить, не дожидаясь 15 тыс. больных в сутки

Критическая цифра для медицинской системы Украины – 15 тыс. больных в сутки. При таких показателях больницы начнут заполняться слишком быстро. Это может стать причиной для локдауна.

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Суточная заболеваемость уже преодолела отметку 13 тысяч, а в стране ввели карантин выходного дня.

Как быстро заболеваемость может достичь критического уровня и стоит ли Украине ждать полного локдауна?

Что будет, если уровень заболеваемости повышается очень резко?

Минздрав рассматривает два варианта, как будут разворачиваться события в зависимости от числа заболевших за сутки и занятости коек больными.

Ежедневное количество новых больных 11 тысяч – 15 тысяч: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.

Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали. Реклама Ежедневное количество новых инфицированных около 20 тысяч. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.

Как будет распространяться коронавирус дальше?

В Киевской школе экономики рассматривают три сценария того, как может расти заболеваемость: "зеленый", "желтый", "черный".

На "зеленый сценарий", самый безобидный из возможных, Украина уже не выходит. При таком варианте пик, а потом спад заболеваемости начался бы в середине ноября. Это было бы возможно, если вместо карантина выходного дня ввели жесткий локдаун.

Пока мы идем по среднему "желтому сценарию". Суточная заболеваемость вырастет до 20 тыс. новых больных к концу января. При таком раскладе, коек в больниц будет не хватать в 20-х числах декабря.

Если карантины выходного дня не сработает, то нас ждет "черный сценарий" – места в больницах закончатся через две недели – в начале декабря. А пиковая суточная заболеваемость достигнет 32 тыс. новых больных в сутки.

"В декабре 2020 года при текущем количестве койко-мест у нас может возникнуть нехватка мест в больницах. Здесь надо отметить, что койко-места постоянно добавляются и даты могут сдвигаться дальше", – Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что выступает за локдаун на несколько недель, когда вводили карантин выходного дня. Правительство приняло компромиссный вариант – жесткий карантин по субботам и воскресеньям.

За ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты карантина выходного дня при соблюдении абсолютно всех правил, сказал на днях премьер-министр Денис Шмыгаль: "Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям".

Введут ли в Украине локдаун при достижении 15 тыс. больных?

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Напомним, Кабинет министров к пятнице готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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