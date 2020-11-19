Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мнений

Критическая цифра для медицинской системы Украины – 15 тыс. больных в сутки. При таких показателях больницы начнут заполняться слишком быстро. Это может стать причиной для локдауна.
Суточная заболеваемость уже преодолела отметку 13 тысяч, а в стране ввели карантин выходного дня.
Как быстро заболеваемость может достичь критического уровня и стоит ли Украине ждать полного локдауна?
Что будет, если уровень заболеваемости повышается очень резко?
Минздрав рассматривает два варианта, как будут разворачиваться события в зависимости от числа заболевших за сутки и занятости коек больными.
Ежедневное количество новых больных 11 тысяч – 15 тысяч: занятость коек больными COVID-19 – не менее 85%.
Введут жесткие карантинные ограничения в стране с применением норм "красного уровня", будет проведена мобилизация всех медицинских работников, начнут открывать полевые госпитали.
Ежедневное количество новых инфицированных около 20 тысяч. Ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. В таком случае медпомощь будут оказывать выборочно.
Как будет распространяться коронавирус дальше?
В Киевской школе экономики рассматривают три сценария того, как может расти заболеваемость: "зеленый", "желтый", "черный".
На "зеленый сценарий", самый безобидный из возможных, Украина уже не выходит. При таком варианте пик, а потом спад заболеваемости начался бы в середине ноября. Это было бы возможно, если вместо карантина выходного дня ввели жесткий локдаун.
Пока мы идем по среднему "желтому сценарию". Суточная заболеваемость вырастет до 20 тыс. новых больных к концу января. При таком раскладе, коек в больниц будет не хватать в 20-х числах декабря.
Если карантины выходного дня не сработает, то нас ждет "черный сценарий" – места в больницах закончатся через две недели – в начале декабря. А пиковая суточная заболеваемость достигнет 32 тыс. новых больных в сутки.
"В декабре 2020 года при текущем количестве койко-мест у нас может возникнуть нехватка мест в больницах. Здесь надо отметить, что койко-места постоянно добавляются и даты могут сдвигаться дальше", – Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что выступает за локдаун на несколько недель, когда вводили карантин выходного дня. Правительство приняло компромиссный вариант – жесткий карантин по субботам и воскресеньям.
За ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты карантина выходного дня при соблюдении абсолютно всех правил, сказал на днях премьер-министр Денис Шмыгаль: "Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям".
Введут ли в Украине локдаун при достижении 15 тыс. больных?
Ольга Стефанишина
член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп фракции "Голос"
У нас уже в два, а то и в три раза больше случаев COVID-19, чем фиксирует Минздрав. Тестирование до сих пор не налажено, люди по несколько недель ждут результатов. Поэтому у нас гораздо больше случаев, чем те, о которых нам говорят. Многие страны уже объявили локдаун и это дает свой результат. Украина уже на грани того, что придется это тоже делать, чтобы сдержать вирус. К сожалению, летом Министерство здравоохранения не готовило больницы и не разворачивало широкомасштабное тестирование. Именно поэтому у нас такая критическая ситуация. И сейчас локдаун – это одна из возможностей сдержать вирус, чтобы эпидемия пошла на спад. Но в это время надо готовить больницы. Если объявлять карантин, то чтобы он имел четкие правила. Если правительство будет объявлять локдаун, то должно за неделю сообщить, какой карантин вводится, чтобы бизнес смог подготовиться. И обязательно должны быть гарантии для бизнеса, потому что страны, которые вводят такие жесткие ограничения, обеспечивают возможность бизнеса не исчезнуть в это время.
Людмила Мухарская
эпидемиолог
Люди должны понимать, что при заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным путем, когда нет вакцины, лечения, то единственным противоэпидемическим методом остается изоляция людей. Пока еще никто лучшего не придумал, кроме ограничительных мер. Я бы не сказала, что у нас есть карантин, у нас ограничительные меры. Любые меры, которые прерывают контакты здоровых с больными, должны быть. Если говорить о полном локдауне, то, с медицинской точки зрения, это самый оправданный путь, если его вводить на полный инкубационный период, а лучше на двойной. То есть на две-четыре недели. Но COVID-19 не только медицинская проблема, а и экономическая и социальная.
Татьяна Юрочко
руководитель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии
С позиции распространения инфекции дистанцирование – это один из возможных инструментов. Но с экономической и социальной позиции должны быть другие подходы. Как по мне, больше сработает разъяснительная работа о важности масок, о дистанции, правила для общественного транспорта. Но из-за того, что нет сознательности обществе, мы пришли к таким критическим показателям. Сознательные люди и так прикладывают максимум усилий, но большая часть людей, особенно из групп риска, продолжает игнорировать дистанцирование, маски. Нельзя просто рассматривать локдаун, нужно смотреть с позиции человека – будут ли люди соблюдать изоляцию, меры или все же будут нацелены на зарабатывание денег. То есть это может быть псевдолокдаун. Если государство вводит локдаун, то должно вводить и другие социальные и экономические инструменты, которые сгладят последствия.
Вадим Аристов
инфекционист, директор Revival Institute for Future
Наши расчеты показывают: если еще 11 дней продержится такой уровень заболеваемости, то коек в реанимациях станет недостаточно для входящих в систему здравоохранения и постепенно тяжелеющих пациентов. Но это вряд ли покажут официально как переполненные реанимации. Всегда стараются какое-то количество реанимационных коек оставить свободными для особо критических случаев. Для этого будут придерживать пациентов в общих палатах на кислороде, а следующих по порядку – дома, ожидая своей очереди на госпитализацию. По нашим математическим моделям, еще с 4 ноября уже было около полутысячи людей, которым должно было не хватить ограниченного числа коек в реанимациях (их в стране чуть меньше 3,5 тысяч). Но в реальных сводках мы не видим не только переполнения, а наоборот, все еще свободные места. Это говорит о том, что коллапс системы здравоохранения уже начался. По нашим расчетам, в первую неделю января будут переполнены абсолютно все койки страны. Даже если добавят полевые госпиталя, то это оттянет переполненность коек на считанные недели. Все описанное произойдет, если не подействует карантин выходного дня. А как он подействует мы увидим только к концу ноября, и в самом удачном случае это лишь отсрочит описанную катастрофу на месяц-полтора. Потому уже сейчас есть смысл вводить локдаун. Но его можно вводить, оставив общественный транспорт и производственные предприятия, но закрыть рестораны, кафе, развлекательные места и торговлю бытовыми товарами. Торговлю бытовыми товарами можно через несколько недель вернуть, а все остальное – держать несколько месяцев. Конечно, правительству для этого необходимо подготовить экономические инструменты для поддержки бизнеса и лишившихся работы граждан. В т.ч. открыть рабочие места под возникшие в связи с пандемией задачи государства.
Напомним, Кабинет министров к пятнице готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Павел Ковтонюк
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
Ограничения карантина выходного дня уже должны быть распространены на национальном уровне и введены на месяц. Через месяц нужно посмотреть, какая ситуация в каждой области. Заболеваемость на 100 тыс. человек должна быть 150 и меньше. Это соответствует уровню 4000 больных в сутки по всей стране. Объемы тестирования – в два раза надо увеличить число тестов – до 80 тысяч. Заполненность коек – 50% или меньше – это базовый показатель, чтобы принимать решение о завершении локдауна. И еще один показатель – динамика, она должна быть меньше нуля, чтобы заболеваемость шла на спад. Через месяц область за областью смотрит на индикаторы. Если все выполнены, то области могут перейти на модель адаптивного карантина