Локдаун в январе одобрен: что будет запрещено в Украине

Закрыто будет почти все. Транспорт не остановят, но и поехать будет почти некуда

Локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января и Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступны будут лишь товары и услуги первой необходимости.

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На время локдауна устанавливаются запреты на:

работу кафе, баров, ресторанов (можно только навынос и доставка);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.);

прием посетителей в других развлекательных учреждениях;

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (можно только спортсменам сборной Украины);

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Что будет работать с 8 по 25 января:

магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);

заправки (без зон питания);

банки, другие финучреждения;

ветеринарные клиники;

аптеки;

отели;

почта;

парикмахерские и салоны красоты при условии предварительной записи.

С 11 по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом общественный транспорт остановлен не будет – будут действовать нынешние запреты на перевозку людей (только сидячие места).

Как сообщали новости "Сегодня", перед тем, как вводить жесткие ограничения, Верховная Рада приняла законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.

Видео: Сегодня

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