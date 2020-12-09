Українська
$ 28,08
34,05
  1. Последние новости Украины

Локдаун в январе одобрен: что будет запрещено в Украине

9 декабря, 15:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Закрыто будет почти все. Транспорт не остановят, но и поехать будет почти некуда

Локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января и Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступны будут лишь товары и услуги первой необходимости.

Реклама

На время локдауна устанавливаются запреты на:

  • работу кафе, баров, ресторанов (можно только навынос и доставка);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.);
  • прием посетителей в других развлекательных учреждениях;
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (можно только спортсменам сборной Украины);
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
  • деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Что будет работать с 8 по 25 января:

В тренде
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19
  • магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);
  • заправки (без зон питания);
  • банки, другие финучреждения;
  • ветеринарные клиники;
  • аптеки;
  • отели;
  • почта;
  • парикмахерские и салоны красоты при условии предварительной записи.

С 11 по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом общественный транспорт остановлен не будет – будут действовать нынешние запреты на перевозку людей (только сидячие места).

Как сообщали новости "Сегодня", перед тем, как вводить жесткие ограничения, Верховная Рада приняла законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин ограничения локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорийЭкономика
Локдаун может начаться не со 2 января – Степанов
Локдаун может начаться не со 2 января – СтепановУкраина
Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой
Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкойУкраина
Локдаун в Украине введут с 8 января – Гончаренко
Локдаун в Украине введут с 8 января – ГончаренкоУкраина
Готовимся к локдауну в январе. Какие ограничения предлагает Кабмин
Готовимся к локдауну в январе. Какие ограничения предлагает КабминУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять