Локдаун в январе одобрен: что будет запрещено в Украине

Локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января и Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступны будут лишь товары и услуги первой необходимости.
На время локдауна устанавливаются запреты на:
- работу кафе, баров, ресторанов (можно только навынос и доставка);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.);
- прием посетителей в других развлекательных учреждениях;
- прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (можно только спортсменам сборной Украины);
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
- деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
Что будет работать с 8 по 25 января:
- магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);
- заправки (без зон питания);
- банки, другие финучреждения;
- ветеринарные клиники;
- аптеки;
- отели;
- почта;
- парикмахерские и салоны красоты при условии предварительной записи.
С 11 по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом общественный транспорт остановлен не будет – будут действовать нынешние запреты на перевозку людей (только сидячие места).
Как сообщали новости "Сегодня", перед тем, как вводить жесткие ограничения, Верховная Рада приняла законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.
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