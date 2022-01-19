Локдаун уже близко? Что запретят в украинских больницах в случае красной зоны

Больницы готовятся принимать новых заболевших коронавирусом во время очередной вспышки

Временно будут приостановлены плановые госпитализации. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине усилят карантин из-за коронавируса, в больницах снова приостановят плановые госпитализации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Когда введут ограничения

Перестать госпитализировать людей согласно предварительным планам могут после того, как регионы начнут возвращаться в красные зоны карантинных ограничений.

"После внедрения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на прием больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что в настоящее время в больницах в стране выделено более 64 тыс. коек для госпитализации больных COVID-19, из них более 96,7% обеспечено кислородом.

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Зоны карантина

По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.

Теперь в оранжевой зоне пять областей:

Ивано-Франковская

Ровенская

Сумская

Черновицкая

Львовская

Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

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Украину ждет новый локдаун из-за "Омикрона"

В Украине готовятся к очередной волне коронавируса на фоне распространения нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться несколько месяцев.

По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости ожидается с конца января.

"В данное время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – заявил главный санврач Игорь Кузин.

Он уточнил, что вспышка будет длительной и продлится несколько месяцев

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