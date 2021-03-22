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Локдаун в Киеве: Кабмин переходит на дистанционную работу

22 марта, 13:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

С 23 марта в Киеве будут действовать ограничения красной зоны

Кабмин рекомендует всем органам исполнительной власти, которые находятся в Киеве, перейти на дистанционную форму работы. Это связано с ужесточением карантина в столице.

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Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook.

"Было принято протокольное поручение по рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - сообщил Немчинов.

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Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства 22 марта. Немчинов напомнил, что с 23 марта в столице начинают действовать карантинные ограничения красной зоны.

Ранее мы сообщали, что в общественном транспорте Киева нарушают карантин. Несмотря на локдаун в столице, транспорт может работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

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Киев карантин Кабинет министров локдаун
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