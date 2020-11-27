Локдаун в Украине будет зависеть от карантина выходного дня. У Зеленского объяснили

Уже через неделю станет понятно, стоит ли в Украине вводить жесткий карантин

Результаты трехнедельного карантина выходного дня покажут, нужно ли вводить полный локдаун в Украине. Пока власти только советуются с регионами и эпидемиологами.

Реклама

Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе "Бацман", текст которого опубликован на сайте ОПУ.

По его словам, локдаун на выходных призван уменьшить заболеваемость в стране и уже через неделю будет результат.

"Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение. Мы советуемся с местными властями, чтобы все приняли это решение и не было "местного сепаратизма", – сказал Тимошенко.

При этом он говорит, что нет четких показателей заболеваемости, при котором медицинская система рухнет – важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах. Также он встречался с местными властями из регионов, экспертами-эпидемиологами и обсудили возможный локдаун.

В тренде От коронавируса умер известный онколог

Реклама

"Если будет локдаун, то мы обеспечим полную коммуникацию, и она будет заранее. Это в случае, если он будет", – добавил замглавы ОПУ.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники. А глава Минздрава Максим Степанов назвал условие для введения локдауна.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама