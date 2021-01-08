Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работать

В Украине начал действовать "зимний" локдаун, который коснулся сферы торговли и услуг, работы кафе, ресторанов и общественного транспорта.
Сайт "Сегодня" рассказывает, до какого числа продлятся ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.
Когда закончится локдаун в Украине?
Согласно решению правительства, "зимний" карантин продлится с 8 января по 25 января 2021 года.
Что работает?
В период локдауна разрешена работа:
- магазинов (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
- заправок (без зон питания);
- больниц (без плановых операций);
- банков и финучреждений;
- ветеринарных клиник и аптек;
- отелей;
- общественного транспорта (в наземном транспорте – только сидячие места, в метро в Киеве могут закрывать станции на вход/выход)
- салонов красоты (без очереди в помещении, только по предварительной записи);
- почты.
Что запрещено?
С 8 по 25 января на всей территории Украины действуют следующие ограничения:
- заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
- ночные клубы закрыты;
- в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
- закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
- все рынки также закрываются;
- запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов);
- зоны питания на заправках теперь недоступны.
Как работает транспорт?
Пассажирскому транспорту городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны — можно перевозить пассажиров в пределах количества сидячих мест.
Метро будет работать без ограничений по количеству мест для сидения. Ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.
Однако в некоторых регионах власти внесли свои поправки в работу общественного транспорта.
Как соблюдают новые ограничения?
На данный момент уже два города отказались соблюдать ужесточенные ограничения. Так, мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал предпринимателям "не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше".
Также против введения локдауна выступил городской голова Черкасс Дмитрий Бондаренко. По его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад.
В то же время в Киеве большинство магазинов и супермаркетов придерживаются карантинных ограничений. Нарушений в общественном транспорте мы также не заметили.
Однако, как оказалось, локдаун действует не для всех. К примеру, вещевой рынок на столичной Окружной работает подпольно. Подробнее читайте в материале "Сегодня".
Все подробности в спецтеме Январский локдаун
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк