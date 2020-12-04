Молоко выливали свиньям: чего больше всего боятся лишиться жители сел из-за локдауна

Без транспорта люди могут остаться без денег и лекарств

Накануне возможного локдауна в небольших населенных пунктах уже бьют тревогу. Больше всего люди боятся остановки транспорта. Если такое решение будет принято, они рискуют остаться без лекарств, наличных денег и возможности продать свою продукцию, за счет которой живут.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали жители маленьких сел.

Киевщина: боятся завышенных цен и дефицита "налички"

В небольших поселках нам рассказали, что ужесточения карантина ждут со страхом. Причин тому несколько. Например, после весенней остановки транспорта ситуацией быстро воспользовались водители-частники и установили цены, которые были гораздо выше столичных.

"Мы живем в небольшом селе в пригороде Фастова Киевской области. Если остановят транспорт, то нас снова ждет "букет" проблем. Например, весной, чтобы поехать в райцентр в 18 км от нас и обналичить пенсию в банкомате, приходилось платить частникам по 300 грн. за такую поездку. Разве это адекватная цена для такого расстояния? Кому локдаун, а кому нажива", – сетует жительница Фастовского района Ольга Антоненко.

Луганщина: проблем – "букет"

А в поселке Смоляниново Луганской области нам рассказали, что большге всего опасаются остановки транспорта. Вспоминают, как тяжело было во время весеннего жесткого карантина.

"У нас маленький населенный пункт, около 1 тысячи жителей. В фельдшерских пунктах есть не все медикаменты. Ближайший населенный пункт, где есть аптеки – Северодонецк, в 10 км от нас, куда нужно ехать на общественном транспорте. Второй проблемный вопрос – если закроются рынки, то без средств к существованию останутся люди, которые продавали там свою сельхозпродукцию и на эти деньги жили. Во время прошлого ужесточения люди, которые держат коров, выливали молоко свиньям. Будет проблема", – говорит поселковый староста Руслан Лысаков.

К этому добавляет, что еще один проблемный вопрос – отсутствие банкоматов в селе.

"Чтобы снять деньги с карточки, то нужно ехать в Северодонецк. А если власти остановят транспорт… Мы, кстати, неоднократно обращались в крупнейшие банки с просьбой установить у нас банкомат. Нам отказывали. Причина, мол, что здесь живет мало людей", – говорит Лысаков.

Подготовиться – возможно

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Впрочем, по словам экспертов, все же есть перечень мер, которые могут помочь подготовиться к локдауну жителям маленьких населенных пунктов и не отчаиваться с его приходом – в каком бы формате его не ввели.

"Во-первых, чтобы этот период не застал врасплох, то советую сделать запас тех необходимых лекарств, которых нет в местной аптеке, – говорит детский и семейный психолог Сергей Красин. – Во-вторых, и это касается не только маленьких населенных пунктов, в работающих детских садиках провести новогодние мероприятия до локдауна".

По его словам, в такие периоды нужно проявить максимальную собранность, но при этом не паниковать.

"Людям, проживающим в небольших населенных пунктах, советую заранее заранее заплатить за интернет на месяц вперед, чтобы во время локдауна не возникло проблемы. В такие периоды интернет-общение является хорошей компенсацией. Мало того, коммуникация в определенной мере прорывает ограничения. Также советую проверить настройки гаджетов, работу необходимых приложений и программ, потому что во время локдауна воспользоваться услугами техников может быть проблематично".

По словам Сергея Красина, если власти все же введут локдаун с 20-х чисел декабря, то жителям небольших населенных пунктов он советует заранее позаботиться о том, чтобы приобрести новогодние украшения.

"Я рекомендовал бы подумать о том, что может помочь быть в состоянии праздника. Говорю не об алкоголе, а об отдыхающих фильмах. Что касается новогодних украшений, то нужно узнать, продаются ли они в тех магазинах, которые будут открыты и при локдауне. Если будут закрыты, то в таком случае можно озадачиться этим вопросом".

Его коллега, психолог Виталий Климчук, также говорит, что накануне локдауна важно определить, что окажется самым необходимым в ближайшее время.

"Для начала нужно понять, какие рискованные ситуации могут возникнуть. Не нужно покупать тоннами туалетную бумагу и в больших количествах то, что может испортиться в течение двух-трех дней. Могу посоветовать пересмотреть аптечку и выявить то, что уже просрочено, заменив необходимые лекарства на новые. Это важно для того, чтобы потом не было отчаяния. Нужно настроиться на то, что однажды локдаун закончится", – говорит Климчук.

К этому добавил, что в такие периоды у многих людей есть обыкновение теряться в мыслях: "А когда человек записывает на бумаге о необходимом, то его мысли структурируются. При просмотре списка может оказаться, что что-то в нем лишнее, или, наоборот, что-то забыл написать".

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Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдауна в Украине до конца года точно не введут. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что до конца января ужесточать карантин не будут, но в январе это возможно. Список ограничений правительство обещает озвучить 9 декабря. Но, по словам премьер-министра, транспорт останавливать точно не будут.

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