Локдаун в Украине: как будут работать школы

"Дистанционка" – единственный вариант для детей не отходить от школьной программы

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в период локдауна большинство школ отправят на каникулы.

"Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ, и Министерства здравоохранения Украины: первые-четвертые классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун", – сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина".

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По его словам, школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, пойдут на дистанционное обучение. Как уверяет министр, такой формат единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки разослало местным департаментам ведомства письмо, в котором речь идет о том, что из-за локдауна ученикам запрещено посещать школы 8-24 января, но учебные заведения смогут объявить на данный период каникулы.

Также напомним, зимние каникулы в школах и детских садах, вероятнее всего, совпадут с ужесточением зимнего карантина. Сайт "Сегодня" разобрался, как локдаун повлияет на продолжительность каникул, сколько будут отдыхать школьники и каким образом организуют обучение в случае введения новых ограничений.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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