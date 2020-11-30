Локдаун в Украине: как будут работать школы и детсады в Одессе

В крупных городах уже сообщили, как поступят в случае введения локдауна. В частности в Одессе уточнили, что запланировали начало каникул в школах в районе тех дат, которые ранее нам озвучил источник в Кабмине.

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Об этом рассказала сайту "Сегодня" директор департамента образования и науки горсовета Одессы Елена Буйневич

"Если новые меры вводятся с 23 декабря, то у нас каникулы – с 24 числа, а закончатся во время второй недели января. Что касается работы садиков, то все зависит от условий локдауна, который введет Кабмин. Если будет принято решение, что они будут работать, то они будут работать", – заявила Буйневич.

Также она добавила, что в городе на карантин закрыли всего 11 групп в детских садах. Это очень мало – менее одного процента.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе с 1 декабря ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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