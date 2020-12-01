Полный локдаун: когда и на сколько введут, что будет с транспортом и школами – что известно

В ближайшее время Украина может снова погрузиться в локдаун – то есть наиболее строгий вариант карантина.

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Рассказываем, что известно о возможных сроках ужесточения, какие меры будут введены и как долго продлятся новогодние ограничения.

В Украине вводят локдаун. Это точно?

Да, это самый вероятный сценарий. Хотя такое решение еще должно утвердить правительство, судя по заявлениям политиков и чиновников, жесткий карантин в стране точно будет.

Так, например, 28 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность полного локдауна составляет 90%. Аналогичную позицию занял глава СНБО Алексей Данилов.

Также разные представители Кабмина заявляли о высокой вероятности локдауна, если карантин выходного дня не докажет свою эффективность.

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26 ноября глава МВД Арсен Аваков предложил срочно ввести жесткий карантин. Такого же мнения придерживается врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, "полумеры ни к чему не приводят", поэтому в стране нужно ввести полный локдаун.

Надолго ли введут локдаун?

Что касается сроков – пока ничего непонятно. Министр Аваков предлагает ввести ограничения на четыре недели.

Но наиболее вероятный сценарий – три недели. О таком сроке ранее заявлял и глава Минздрава Максим Степанов. По его мнению, это лучший способ разорвать цепи передачи коронавируса.

"Нам нужен трехнедельный локдаун, потому что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет", – сказал он.

По информации источника "Сегодня" в Кабмине, правительство остановилось на датах с 23 декабря по 15 января. А глава СНБО Данилюк отмечал, что жесткий карантин будет или в декабре, или со 2 января.

Могут ли ввести локдаун завтра?

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В правительстве пообещали, что в случае принятия решения о тотальном карантине о нем сообщат за 7-10 дней до введения.

Кроме того, ранее народные депутаты обязали Кабмин заблаговременно предупреждать население и бизнес об ужесточении карантинных ограничений.

Каким будет зимний локдаун?

Пока непонятно. Вероятно, власти учтут прошлый опыт и попытаются избежать ошибок.

В Офисе президента и партии "Слуга народа" отметили, что решение о введении локдауна будет принято по итогам консультаций с местными властями.

"Мы советуемся с местными властями, чтобы все приняли это решение и не было "местного сепаратизма", — ранее сказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

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По словам Давида Арахамии, "дотянуть до новогодних праздников было бы идеально", чтобы ввести тотальный локдаун с 25-26 декабря, но может придется вводить ограничения и раньше.

Также нардеп добавил, что в стране будет введен не просто карантин, а "интеллектуальный локдаун". Скорее всего, он имел ввиду, что правительство попытается учесть ситуацию в разных областях.

"То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", – заявил Арахамия.

Позже он отметил, что в таком формате регионы будут выходить из карантина не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Что будет с транспортом?

В случае введения локдауна в Украине общественный и междугородний транспорт останавливать не собираются. Во всяком случае, сейчас даже не поднимается такой вопрос. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городской, внутриобластной, междугородние перевозки, железную дорогу. Также не собираются отменять и внутренние перелеты.

Такое же мнение высказал глава Минздрава Максим Степанов. Он считает, что во время жесткого карантина работа метро и маршруток не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

Против закрытия транспорта выступают и местные власти. Так, например, киевский мэр Виталий Кличко высказался, что он против закрытия метрополитена на время ввода локдауна.

В Харькове также надеются, что транспорт в городе останавливать не будут.

"Говорят об "индивидуальном" локдауне с особенностями тех или иных регионов. Будем надеяться на то, что особенность нашего региона будет такой, что общественному транспорту разрешат работать".

В Госпродпотребслужбе Киева уточнили, что власти должны обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. Например, чтобы люди смогли добраться на работу, могут открывать метро в определенное время утром и вечером.

Школы и детские сады будут работать?

Как власти поступят с образовательной сферой – пока тоже непонятно. Детей планируют отправить на каникулы или перевести на удаленное обучение.

К примеру, в КГГА подчеркнули: если правительство запретит работу учебных учреждений, местные власти будут выполнять это решение. То есть дети не будут ходить в школы и детсады.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей.

"Так мы избежим скопления людей и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!" – подчеркнул городской голова.

А в Одессе говорят, что как раз угадали с датой каникул. Детей отправят отдыхать примерно в те же даты, которые нам озвучивал источник.

"Если новые меры вводятся с 23 декабря, то у нас каникулы – с 24 числа, а закончатся во время второй недели января. Что касается работы садиков, то все зависит от условий локдауна, который введет Кабмин. Если будет принято решение, что они будут работать, то они будут работать", – заявила глава департамента образования Елена Буйневич.

Какие ограничения могут ввести?

Если локдаун, который хочет ввести правительство, будет похож на мартовский карантин, то по все территории Украины запретят:

проведение массовых, спортивных и религиозных мероприятий;

очное обучение в школах, вузах и техникумах;

пребывание граждан на улице без защитной маски и паспорта;

посещение парков, пляжей, скверов и других зон отдыха;

работу торговых центров, ночных клубов, кинотеатров, салонов красоты, музеев, непродуктовых магазинов, гостиниц и санаториев.

Кроме того, новогодние карантинные ограничения также коснуться:

посещения праздничных елок на площадях;

проведения новогодних, рождественских концертов и других развлекательных программ;

организации ярмарков;

работы лыжных курортов и катков;

новогодних корпоративов;

празднований в ресторанах и других развлекательных заведениях.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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