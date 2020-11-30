Локдаун в Украине. Мендель заявила, что точной даты еще нет

Сейчас изучаются все возможные сценарии

Точной даты локдауна в Украине пока нет, специалисты сейчас изучают все возможности и прогнозы.

Реклама

Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нету", – отметила она.

Мендеть подчеркнула, что сейчас изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

"Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других!", – подытожила пресс-секретарь.

Реклама

Напомним, мы писали, что Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун.

Кроме того, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "идеальную" дату введения локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама