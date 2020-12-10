Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января – Радуцкий

Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, власти Украины смогут выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения. Прогнозы свидетельствуют о том, как считает нардеп, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса на сутки.

"Никто не говорит, что это (усиление карантина – ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января", – сказал он.

Как считает глава парламентского комитета, 8 января будет пиковой нагрузкой.

"Новый год даст увеличение (заболеваемости – ред.), никуда мы от этого не денемся", – подчеркнул Радуцкий.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой зоны" продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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