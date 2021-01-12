Локдаун в Украине нужно было объявлять на три недели – эксперт назвал причину

Без локдауна в Украине было бы по 10-12 тысяч заражений в сутки, говорит Олег Рубан

Локдаун на всей территории Украины нужно было вводить не на две, а на три недели. Тогда такое ограничение могло бы дать положительные результаты в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"С эпидемиологической точки зрения, любой карантин с таким инкубационным периодом коронавирусной инфекции эффективен только при двух инкубационных периодах, а это 20 дней. То есть, об эффективности локдауна можно говорить спустя три недели. Правительство предложило двухнедельный карантин, хотя все заявляли еще в ноябре и декабре, что этого недостаточно. Минимальный срок должен быть, как минимум три недели", – говорит Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы Киева считает, что о варианте продления локдауна можно будет говорить только на следующей неделе, во вторник или среду, когда мы увидим показатели по росту заболеваемости.

"Рост заболеваемости будет, однозначно, но не резкий, а медленный. Благодаря локдауну, в организованных трудовых коллективах сейчас снижена социальная активность. Если бы не было локдауна, у нас сейчас наблюдался бы резкий подъем заболеваемости и вместо 5-6 тысяч инфицированных, мы бы регистрировал по 10-12 тысяч за сутки", – подчеркнул Рубан.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть основания для продления жесткого карантина после 24 января. Он выступает за увеличение длительности локдауна.

Также напомним, что врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович предупредила: в конце января мы можем увидеть рост до 16 тысяч больных в сутки.

Видео: Сегодня

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