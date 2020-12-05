Локдаун в Украине переносят: главные плюсы

У "отсрочки" национального карантина после Нового года есть несколько очевидных преимуществ

До конца года жесткого карантина в Украине не будет – ни глава правительства, ни в Минздраве этого не хотят и поэтому не станут усложнять этот год, который для многих украинцев из-за коронавирусной пандемии стал настоящим испытанием.

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Скорее всего, необъявленный локдаун "перенесут" на начало января. Именно такую идею озвучил недавно глава Минздрава Максим Степанов. Однако у этой инициативы есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Сайт "Сегодня" решил сосредоточиться на положительных аспектах "отсрочки" локдауна. А о негативных сторонах вы можете прочитать здесь.

Праздник приближается

Пожалуй, самая положительная сторона локдауна – это возможность нормально отпраздновать Новый год.

Во-первых, атмосфера этого праздника не предполагает жестких ограничений (хотя некоторые будут действовать в любом случае, поскольку во всех городах сейчас объявлены условия "оранжевой зоны" карантина).

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Во-вторых, по традиции, многие смогут поехать к родителям или другим родственникам (хотя часть, совершенно ясно, будет соблюдать сознательность и решит не подвергать опасности старшее поколение).

Так что можно смело покупать и упаковывать подарки для своих близких.

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Карантин выходного дня отменили

Ограничения на уикенд стали значительным ударом для Украины – многие сферы бизнеса были лишены основного заработка, а люди – привычного отдыха и времяпровождения в субботу и воскресенье. Сначала эффективность трех недель такого карантина ставилась под сомнение, но позже глава Минздрава заявил, что благодаря ему удалось сбить "ураганное" распространение болезней.

Сегодня – первый уикенд после карантина выходного дня, во время которого все будет работать (по ограничениям "оранжевой зоны"), а значит – для новогоднего шопинга не нужно будет отпрашиваться в будни или делать закупки второпях в последние часы работы магазинов.

Бизнес скажет "спасибо"

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Зимние праздники – пора повышенных заработков для предпринимателей и сферы развлечений. Ведь Новый год – любимый праздник многих.

И хотя в 2020 году это совпало с пандемией, что обусловлено многочисленными ограничениями (запрет работы заведений в ночное время, большие собрания людей и т.д.), бизнес сможет заработать дополнительную "копеечку" на подарках, декорациях и других товарах и услугах.

А благодаря корпоративам декабрь вообще является для рестораторов самым "хлебным" месяцем в году.

Готовы ли мы?

Общенациональный карантин на Новый год украинцы могли попросту проигнорировать – готовность населения придерживаться ограничений остается под большим вопросом. Как доказательство – множество оштрафованных или закрытых ночных клубов и отсутствие масок на лицах большинства прохожих на улицах, да и в некоторых магазинах.

Подливали масла в огонь и мэры "красных городов", многие из которых отказывались исполнять предписания правительства.

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Сместив график на более спокойный январь, правительство повышает шансы достигнуть поставленной цели.

И напоследок

В целом же о необходимости введения в Украине локдауна вместо карантина выходного дня пока не сказал только ленивый. Опыт весны, когда в Украине с 12 марта по 22 мая действовал общенациональный карантин, показал, что только жесткие ограничения помогут снизить показатели заболеваемости COVID-19.

Мы же советуем во всем искать положительную сторону и даже в таком неприятном явлении, как локдаун. Помочь в этом может материал на нашем сайте "Не так плох локдаун, как его малюют: семь позитивных моментов".

Видео: Сегодня

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