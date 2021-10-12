Локдаун в Украине: пустят ли в маршрутки и метро без COVID-сертификатов

Новые правила перевозок только вакцинированных пассажиров между регионами начнут действовать с 21 октября. Однако они не распространяются на городской общественный транспорт.
Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.
По его словам, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.
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Кузин объяснил, что подобное решение могло бы "довольно сильно повлиять ви на экономику, и на мобильность людей". При этом оно "не дает дополнительного эпидемиологического влияния".
Что предлагают взамен
Основной рекомендацией будут:
- более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке,
- ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом,
- вывод дополнительного, резервного количества подвижного состава.
"Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или красных зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта", – добавил Кузин.
Кто может закрыть городской транспорт?
Вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.
"Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, она принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", – отметил Кузин.
Новые правила не действуют на детей
С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных зонах будут разрешены, только если у водителей, экипажа и пассажиров будет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Однако, в Минздраве уточнили, что детей до 18 лет это правило не касается.
При этом для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте.
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