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Почему локдаун в Украине не стали вводить на новогодние праздники: Степанов объяснил

11 декабря, 23:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин до конца января нужно провести.

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Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы смотрели по нашим расчетам, как количество тех, кто заболеет (коронавирусом – Ред.) будет расти. Для нас было важно провести такой плановый жесткий карантин до конца января. Потому что в конце января и в начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это такое же респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как COVID-19. Это дополнительное серьезная нагрузка на нашу медицину. Нам надо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19", – сказал Степанов.

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По его словам, карантин выходного дня также дал определенный результат.

"Те меры, которые мы вводили, в том числе и карантин выходного дня, мы увидели сейчас, по всем цифрам, по количеству заболевших и количества людей, которые госпитализированы, что он действительно сработал. Мы не получили того максимального эффекта, на который мы рассчитывали, но он сработал", – добавил Степанов.

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