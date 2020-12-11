Почему локдаун в Украине не стали вводить на новогодние праздники: Степанов объяснил

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин до конца января нужно провести.

Реклама

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы смотрели по нашим расчетам, как количество тех, кто заболеет (коронавирусом – Ред.) будет расти. Для нас было важно провести такой плановый жесткий карантин до конца января. Потому что в конце января и в начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это такое же респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как COVID-19. Это дополнительное серьезная нагрузка на нашу медицину. Нам надо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19", – сказал Степанов.

По его словам, карантин выходного дня также дал определенный результат.

"Те меры, которые мы вводили, в том числе и карантин выходного дня, мы увидели сейчас, по всем цифрам, по количеству заболевших и количества людей, которые госпитализированы, что он действительно сработал. Мы не получили того максимального эффекта, на который мы рассчитывали, но он сработал", – добавил Степанов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама