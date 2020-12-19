Битва петиций: вместе с локдауном хотят ввести военное положение и пускать на улицу раз в неделю

Сторонники и противники локдауна в своих петициях привели свои аргументы президенту

Чем ближе запланированный властями локдаун, тем больше появляется требований от его противников и сторонников. И первые, и вторые излагают свои требования в петициях к президенту. За последние дни таких обращений опубликовано уже более десятка, а подписавшихся под ними – более полутысячи украинцев.

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При этом мнения авторов петиций кардинально разные. Пока одни требуют полностью отменить локдаун, вторые, наоборот, просят ужесточить его по максимуму. При этом каждая из сторон приводит свои аргументы.

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Сторонник локдауна и автор соответствующей петиции, житель Днепропетровской области Ростислав Найда в комментарии для "Сегодня" привел свои аргументы.

"Я один из тех, кто переболел коронавирусом. Но переболел в бессимптомной форме. Мне кажется, что большинство людей болеют так и заражают других. Это бесконечная цепь. Считаю, что если ввести локдаун и несколько месяцев посидеть дома, то ситуация таким образом улучшится, – говорит Ростислав Найда. – Конечно, последствия локдауна для бизнеса будут ощутимы, но свою деятельность можно будет восстановить. Да и что может быть важнее здоровья?".

Подытоживая, Найда отметил, что любому противнику локдауна мог бы парировать простой истиной:

"Наверняка, такие люди не сталкивались с этой болезнью, с больницей, с ситуацией, когда ты приезжаешь, а тебе говорят, что мест уже нет…".

В своей петиции Ростислав требует от властей скорейшего введения локдауна для того, чтобы скорее снять маски. Его петиция за неполный месяц набрала мизерное количество голосов – 10.

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Еще один сторонник и автор аналогичной петиции, Алексей Черкасов, предлагает ввести не только полный локдаун, но и усилить его военным положением. В своей петиции он предложил разрешить выходить на улицу за продуктами лишь раз в 5 дней. На время жестких ограничений он также предложил отменить уплату коммунальных платежей. Его петиция также набрала мизерное число голосов – 10 .

ПРОТИВ

В 22 раза больше голосов набрала петиция, автор которой, Анна Царенко, потребовала от властей полностью отменить введение локдауна. Ее требование состоит всего лишь из одного предложения:

"Нет необходимости вводить локдаун в Украине, дайте людям отдых в праздничные дни".

За неполный месяц петиция набрала 223 голоса из необходимых 25 тыс.

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На сайте президента есть и такие петиции, авторы которых предлагают некий средний вариант между локдауном и смягчением карантина. Автор такой петиции, Руслан Некрутенко, предложил снова ввести карантин выходного дня, усилить борьбу с эпидемией комендантским часом с 21:00 до 6:00 в будни, ограничить работу городского транспорта и даже продуктовых магазинов. При этом автор петиции предложил, чтобы полноценно работали аптеки, больницы и межобластной транспорт. Его петиция набрала пока лишь 26 голосов.

Напомним, согласно закону, петиция может быть рассмотрена только в том случае, если наберет 25 тыс. подписей.

Как известно, локдаун в Украине будет действовать с 8 до 24 января 2021 года. Что будет запрещено – смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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