Локдаун все ближе! В Украине за сутки резко выросло число COVID-больных

За 25 января в больницы госпитализировали 3 073 человека

В Украине ухудшается обстановка с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 25 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 073 человека;

летальных исходов – 141;

выздоровело – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 913 809 человек;

выздоровело – 3 596 715 человек;

летальных исходов – 99 584.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1 919;

Винницкая область – 1 297;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 804;

Донецкая область – 1 018;

Житомирская область – 932;

Закарпатская область – 734;

Запорожская область – 467;

Ивано-Франковская область – 1 972;

Киевская область – 872;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 478;

Львовская область – 1 886;

Николаевская область – 440;

Одесская область – 1 319;

Полтавская область – 831;

Ровенская область – 1 110;

Сумская область – 1 209;

Тернопольская область – 890;

Харьковская область – 1 506;

Херсонская область – 508;

Хмельницкая область – 1 471;

Черкасская область – 690;

Черновицкая область – 1 060;

Черниговская область – 257.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине будет в два раза больше случаев COVID-19, чем было осенью

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражения будет в два раза больше, чем осенью прошлого года.

Ляшко сказал, что на сегодняшний день наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

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"Хочу назвать цифру — 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19", — сообщил министр.

Новая волна COVID-19

Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новую волну коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше, так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм омикрон, как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.

Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.