Локдаун все ближе: восемь областей Украины рискуют попасть в оранжевую зону

По состоянию на 5 октября восемь областей Украины соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом стало известно на сайте Минздрава.
Области, которые соответствуют оранжевой зоне карантина
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ровенская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Черновицкая
Статистика коронавируса по регионам
Худшая статистика на сегодняшний день наблюдается в Черновицкой области – 653, Харьковской – 450 и Запорожской – 380. К слову, норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Также в некоторых регионах превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области – 71,1%, Ровенской – 59,1%.
COVID-19 в Украине на сегодняшний день
Всего инфекцию подтвердили у 2 469 856 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 317 жителей Украины (всего – 57 206). Вылечить удалось 2 268 752 инфицированных (4229 – за последние сутки).
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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