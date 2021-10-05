Локдаун все ближе: восемь областей Украины рискуют попасть в оранжевую зону

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране

Некоторые регионы Украины могут попасть в оранжевую зону. Фото: коллаж "Сегодня".

По состоянию на 5 октября восемь областей Украины соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом стало известно на сайте Минздрава.

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Области, которые соответствуют оранжевой зоне карантина

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ровенская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черновицкая

8 областей Украины могут попасть в оранжевую зону. Фото: Shutterstock.

Статистика коронавируса по регионам

Худшая статистика на сегодняшний день наблюдается в Черновицкой области – 653, Харьковской – 450 и Запорожской – 380. К слову, норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Также в некоторых регионах превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области – 71,1%, Ровенской – 59,1%.

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COVID-19 в Украине на сегодняшний день

Всего инфекцию подтвердили у 2 469 856 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 317 жителей Украины (всего – 57 206). Вылечить удалось 2 268 752 инфицированных (4229 – за последние сутки).

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

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запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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