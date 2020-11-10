"Локдаун выходного дня": Шмыгаль объяснил, какие ограничения введут в Украине

Несмотря на то, что в Украине сложилась очень тяжелая ситуация с пандемией коронавируса – ежедневно фиксируется много новых больных и много людей гибнет – но, если сравнить с Италией, Испанией или Польшей, то мы в хорошем смысле от них отстаем.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Хард с Влащенко", которая выходит на телеканале "Украина 24".

По его словам, европейцы спрашивают нас, что мы делаем для сдерживания COVID-19, и мы делимся: это адаптивный карантин и те меры, которые мы вводим параллельно.

"Так называемый "локдаун выходного дня" – это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить прогрессивное развитие пандемии в Украине, хотя бы зафиксировать его на том уровне, где он сейчас", – говорит премьер.

Он добавил, что полный локдаун на две недели ничего не даст, и должен быть, по расчетам, минимум трехнедельным. Однако за три недели экономика понесет невосполнимые потери, и закончить год без потерь бюджета, без потери возможности выполнять социальные функции мы не сможем.

"Локдаун выходного дня" означает, что на субботу-воскресенье, например, рестораны переходят в режим доставки. То есть экономика работает, но прекращается перемещения больших масс людей. Это позволяет максимально разрывать цепочку социальных контактов. Это не даст падения, но это зафиксирует на одном уровне, и даст нам возможность двигаться, а медицинской системе обрабатывать то количество больных, которые поступают", – пояснил Шмыгаль.

В противном случае, при сохранении нынешних темпов, уже в январе в Украине будет такая же ситуация, как в Италии, где пациентам в больницах не хватает койкомест, поэтому их кладут на пол, добавил глава правительства.

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Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий предупредил: если нынешние темпы распространения коронавируса в Украине сохранятся, то уже к концу ноября мы выйдем на цифру 15 тысяч новых больных ежедневно, а в первой половине декабря она превысит 20 тысяч.

Также напомним, Шмыгаль заявил, что в Украине намерены усилить карантин, однако полного локдауна не будет даже несмотря на жесткие прогнозы, что к концу года ожидают около 20 тысяч больных в сутки.

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