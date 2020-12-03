Локдауна на Новый год может и не быть. СМИ узнали о новом плане Кабмина

Кабинет министров проанализирует карантин выходного дня и тогда примет решение по локдауну. Однако сейчас стало известно, что якобы правительство планирует вводить не полный локдаун, а усилить карантин в период с 2 по 23 января.

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Об этом "РБК-Украина" сообщил информированный источник.

Так, в Кабинете министров и Офисе президента подтверждают вероятность усиленного карантина.

"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник в Кабмине и подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, но не о полном локдауне.

Источник объясняет отсутствие необходимости локдауна тем, что в январе и так деловая активность резко падает (вероятно, из-за праздников).

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Также отмечается, что усиление ограничений вместо полного локдауна в январе поддерживает и президент Владимир Зеленский.

Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой" зоны. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев.

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином. Похоже, власти определились, что он точно будет, но пока выбирают сроки. Были варианты с 20-х числе декабря до 15 января. Читайте подробнее, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

Видео: Сегодня

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