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Локдауна не будет. Критичный порог повысили в два раза

20 ноября, 22:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На утро пятницы в больницах находится 27 902 заболевших на COVID-19

В случае угрозы полного паралича отечественной медицинской системы и более 30 тыс. заболевших на COVID-19 в сутки, Кабмин будет настаивать на ужесточении карантинных мер.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, если количество заболевших будет составлять более 30 тыс. в сутки в течение определенного периода, это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему.

"Когда мы говорим о количестве больных, для нас главное – это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, думаю, это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы в плане нагрузки на медицинскую систему", – пояснил Степанов.

Он указал, что на утро пятницы, 20 ноября, в больницах находится 27 902 заболевших COVID-19, что является самым критическим и серьезным показателем.

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Также Степанов добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить большой рост количества заболевших.

"Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тыс., наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", – сообщил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за последние сутки, 19 ноября, выявили 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой суточный прирост заразившихся. С начала пандемии инфекцию подтвердили у 598 085 человек, вылечить удалось 274 324 инфицированных. Скончались – 10 598.

Также напомним, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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