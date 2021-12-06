Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Локдауна не будет? В Украине красных зон станет меньше

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 14:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С 6 декабря в нашей стране начинают действовать новые карантинные правила
В Украине желтая зона карантина может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине желтая зона карантина может увеличиться. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине девять областей из красной зоны карантина вскоре могут перейти в желтую. Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ближайшее время примет решение о понижении уровня эпидемической опасности.

Об этом говорится на "Правительственном портале".

Реклама

Красных зон в Украине может стать меньше

"В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе девяти регионов из красной в желтую зону эпидемической опасности", – сообщили в ведомстве.

В Украине красных зон может стать меньше. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине красных зон может стать меньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине усилили карантин для невакцинированных

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещения общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.

Реклама

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.

Реклама

Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Общее: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.

"Желтый" сертификат изменит срок действия

Важно, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет действительным (валидным).

Как избежать новых ограничений

В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.

Сделать вторую дозу в течение 30 дней, после чего получить "зеленый" COVID-сертификат, можно всеми вакцинами в Украине.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять