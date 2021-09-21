Локдауну быть? В Украине почти все области превысили уровень COVID-заболеваемости

Украина все ближе к ужесточению карантина – нормам не соответствуют более 20 регионов

Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях и в столице.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В файле отмечено, что норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей. Однако порог не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Где самая сложная ситуация:

Черновицкой области – 338 на 100 тысяч человек, Луганской – 331; Тернопольской – 221; Одесской – 162; Киеве – 157.

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Также в 13 областях уже превысили допустимый показатель госпитализаций:

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Луганской;

Львовской;

Николаевской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской.

Ситуация в Украине

Все области Украины по состоянию на 14 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

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Поскольку Киев является лидером по заражению коронавирусом, столицу будоражат слухи по поводу перехода в желтую зону карантина.