Локдауну быть? В Украине почти все области превысили уровень COVID-заболеваемости

В Украине по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях и в столице.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В файле отмечено, что норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей. Однако порог не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Где самая сложная ситуация:
- Черновицкой области – 338 на 100 тысяч человек,
- Луганской – 331;
- Тернопольской – 221;
- Одесской – 162;
- Киеве – 157.
Также в 13 областях уже превысили допустимый показатель госпитализаций:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Луганской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черкасской.
Ситуация в Украине
Все области Украины по состоянию на 14 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.
Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.
Поскольку Киев является лидером по заражению коронавирусом, столицу будоражат слухи по поводу перехода в желтую зону карантина.