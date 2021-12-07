Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚑 Трагическое ДТП под Черниговом Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн ⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Локдауну быть? В Украине прогнозируют новую вспышку COVID-19

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 декабря, 12:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
До конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям.
В 2022 году может быть вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В 2022 году может быть вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться. При этом в следующем году есть риск повторной вспышки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге.

Реклама

Ожидается новая вспышка коронавируса

Как рассказал Ганиченко, до конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года может быть повторная вспышка, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где видно тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла.

По прогнозам KSE, наибольший риск повторной вспышки ожидается на начало 2022 года.

Ожидается новая вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Ожидается новая вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 510 610 человек;
  • выздоровело – 3 082 619 человек;
  • летальных исходов – 88 986;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1270;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровенская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять