Локдауну быть? В Украине прогнозируют новую вспышку COVID-19

До конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям.

В 2022 году может быть вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться. При этом в следующем году есть риск повторной вспышки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге.

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Ожидается новая вспышка коронавируса

Как рассказал Ганиченко, до конца года ожидается продолжение снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года может быть повторная вспышка, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран, где видно тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость меньше росла.

По прогнозам KSE, наибольший риск повторной вспышки ожидается на начало 2022 года.

Ожидается новая вспышка коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

выздоровело – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

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