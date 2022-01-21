В Украине за сутки более 20 тыс. новых COVID-больных: в каких регионах вспышка

В больницы за 20 января госпитализировали 2226 человек. Таким образом ситуация с коронавирусом в стране накаляется

В Украине новый всплеск заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 20 января, зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 1677 человек больше, чем за 19 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2226 человек;

летальных исходов – 150;

выздоровело – 4486 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

выздоровело – 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине началась новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. 19 января в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше, чем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

"В Украине за 19 января уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", – сказал он.