Українська
$ 28,33
33,33
  1. Последние новости Украины

"Ложь и манипуляция": в ВВС отреагировали на слова Кучера о катастрофе Ан-26

3 октября, 08:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Военные прокомментировали слова главы Харьковской ОГА о самолете с сыном Сергея Дроздова

Обвинения главы Харьковской ОГА Алексея Кучера в адрес командующего ВВС Сергея Дроздова, на которого он возложил ответственность за авиакатастрофу Ан-26 в Харьковской области, являются ложью и манипуляцией.

Реклама

Об этом 3 октября заявили в пресс-службе ВВС после того, как Кучер назвал причиной гибели 26 человек при крушении самолета то, что приоритет при посадке дали самолету с сыном Дроздова.

"Ложь и манипуляция. Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера ("Свобода слова Савика Шустера". – Ред.), а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук", – добавили в пресс-службе.

Читайте также: Расследование катастрофы Ан-26: в ГБР опросили 40 свидетелей

Военные допускают, что подобными заявлениями могут воспользоваться российские пропагандисты, поэтому Дроздову следует обратиться в СБУ из-за Кучера.

В тренде
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор
Реклама

"Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш", – прокомментировали в ВВС информацию Кучера, напомнив о том, что расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается.

Напомним, что трагедия произошла 26 сентября около Чугуева в Харьковской области. На борту самолета находились 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них удалось выжить только курсанту Вячеславу Золочевскому. Также был госпитализирован курсант Виталий Вильховой, однако из-за 90% ожогов тела на следующее утро после авиакатастрофы он скончался.

Ранее в Государственном бюро расследований отчитались о результатах расследования крушения.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

крушение самолет чугуев ВВС харьковская область авиакатастрофа Ан-26 Алексей Кучер

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – Забродский
Разбившийся под Харьковом Ан-26 был перегружен, а в кабине были лишние люди – ЗабродскийУкраина
"Спасибо всем за такие слова": Маша Фокина отреагировала на увольнение дедушкиУкраина
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26
Дроздов отрицает, что спас сына ценой жизни пассажиров и экипажа разбившегося Ан-26Украина
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор
Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий факторУкраина
Новый
Новый "рекорд". В Украине за сутки выявили 4633 случая COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять