"Ложь и манипуляция": в ВВС отреагировали на слова Кучера о катастрофе Ан-26

Обвинения главы Харьковской ОГА Алексея Кучера в адрес командующего ВВС Сергея Дроздова, на которого он возложил ответственность за авиакатастрофу Ан-26 в Харьковской области, являются ложью и манипуляцией.

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Об этом 3 октября заявили в пресс-службе ВВС после того, как Кучер назвал причиной гибели 26 человек при крушении самолета то, что приоритет при посадке дали самолету с сыном Дроздова.

"Ложь и манипуляция. Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера ("Свобода слова Савика Шустера". – Ред.), а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук", – добавили в пресс-службе.

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Военные допускают, что подобными заявлениями могут воспользоваться российские пропагандисты, поэтому Дроздову следует обратиться в СБУ из-за Кучера.

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"Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш", – прокомментировали в ВВС информацию Кучера, напомнив о том, что расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается.

Напомним, что трагедия произошла 26 сентября около Чугуева в Харьковской области. На борту самолета находились 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них удалось выжить только курсанту Вячеславу Золочевскому. Также был госпитализирован курсант Виталий Вильховой, однако из-за 90% ожогов тела на следующее утро после авиакатастрофы он скончался.

Ранее в Государственном бюро расследований отчитались о результатах расследования крушения.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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