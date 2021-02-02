Лучшие мировые каналы теперь в вашем телевизоре – Volia объявила о сотрудничестве с Viasat World

Компания Volia, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Украины, объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с ведущей международной медиакомпанией Viasat World.

Лучшие документальные фильмы, драматические сериалы, спортивные телепередачи, новинки кино теперь доступны пользователям Volia на платформах IPTV и OTT.

Абоненты компании Volia теперь смогут получить доступ к набору программ и услуг от Viasat World. Они включают каналы Viasat: Nature, History, Explore, Sport, TV1000, TV1000 World Kino, TV1000 Action и VIP Comedy. Также контент этих каналов будет доступен по системе Video on Demand. Кроме того, при подключении премиальных пакетов Volia будут доступны киноканалы VIP Premiere и VIP Megahit.

Сандра Крауиня, маркетинг-директор Volia, говорит: "Мы очень рады, что Viasat World отныне стал нашим партнером. Контент этой компании чрезвычайно популярен в Украине, особенно его каналы TV1000 и пакеты ViP. Поэтому мы уверены – наши абоненты удовлетворят все свои потребности в контенте благодаря исчерпывающему ассортименту, который предлагает Viasat World".

Бенджамин Грукок, коммерческий директор SVP в Viasat World, подчеркнул: "Расширение наших возможностей на таких рынках как Украина, является важной частью нашей стратегии. Поэтому мы очень рады подписанию этого соглашения с Volia. Она позволит нам общаться с большей аудиторией. Мы предлагаем исчерпывающее количество контента через наших глобальных партнеров. Поэтому с нетерпением ждем на наших каналах и подписчиков Volia".

Стоит отметить, что уже за первые четыре недели трансляции контента Viasat World, каналы TV1000, TV1000 Action и VIP Comedy заняли первые три позиции среди всех фильмовых каналов и вошли в топ-15 по длительности просмотров среди всех телеканалов, вне зависимости от тематики, уступив место только национальным каналам и детскому контенту. Если переводить в цифры, то за этот период наши абоненты посмотрели каналы группы Viasat World 4,5 миллиона раз, а общая продолжительность просмотров составила 3,7 миллиона часов.

Самые популярные каналы Viasat World

Viasat History дает возможность лично принять участие в истории человечества. Он открывает множество эпохальных вех и героических подвигов, научных открытий и культурных событий. Он рассказывает о развитии цивилизаций и приподнимает завесу над тайнами истории. Он удивляет находчивостью, целеустремленностью, идеализмом, а иногда и жестокостью наших предков. Он помогает самому пережить дни и события, которые навсегда изменили мир!

Viasat Explore – это широкая подборка программ о невероятных открытиях, экстремальных путешествиях, смелых испытаниях и бесстрашных людях. Аудитория канала – это те, кто не сидит на месте, для кого адреналин – часть жизни. Если вы любите скорость, не боитесь перемен или просто хотите посмотреть на тех, кто рискует каждый день – то этот канал для вас.

Viasat Nature – раскрывает самые хорошие качества в каждом из нас – доброту, внимательность, любовь к ближним и понимание того, как живет окружающий мир. Тут вы и ваша семья узнаете о природе всех уголков Земли. Высокое качество съемки перенесет вас в мир опасных хищников и беззащитных млекопитающих.

TV1000 – лучший канал для любителей кино! Зарубежные фильмы лидеры кассовых сборов и кинопроката. Вы любите проводить вечер перед телевизором всей семьей? Разбираетесь в кинематографе или просто с удовольствием смотрите качественные фильмы мировых киностудий? Тогда — это канал именно для вас! 500 самых рейтинговых фильмов в год — от классики до кинохитов последних лет.

Справка

Volia – ведущая национальная украинская телекоммуникационная компания, которая предоставляет большой спектр услуг: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, скоростной доступ к интернету.

Компания предлагает более 200 телеканалов от украинских и международных провайдеров, онлайн-кинотеатры и архивы с различным контентом от лучших мировых студий. Компания придерживается всех международных стандартов, сохраняя авторские и смежные права.

С мая 2019 Volia возглавляет генеральный директор Антон Дзюбенко.

Больше на https://www.volia.com

Viasat World – ведущая международная медиакомпания. Она предлагает всесторонний ассортимент каналов и собственный пакет SVOD. Медиафайлы охватывают жанры новостей, развлечений, сериалов, кино и спорта. Провайдер работает с 30 каналами платного телевидения на ключевых рынках трех континентов. У него более 188 000 000 пользователей.

Viasat World предлагает программы мирового класса на 19 языках. Собственные каналы – Viasat Explore, Viasat History и Viasat Nature. Также уникальный портфель из девяти кинопрограмм включает TV1000, TV1000 Russian Kino и ViP Premiere. Работает компания с двумя крупнейшими пакетами: Epic Drama (драматические программы и сериалы, которые показывают в Центральной и Восточной Европе). В пакете объединены лучшие сюжеты со всего мира. Все это выводит провайдера на первую позицию в странах постсоветского пространства. Услуга ViP Play доступна теперь и в Украине. Она предоставляет зрителям доступ ко всему портфолио каналов и архивов.

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