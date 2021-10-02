Лучшим учителем Украины стал преподаватель украинского языка из Луганской области

Победителя премии Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артура Пройдакова объявили на церемонии награждения

Ученики Продайкова показывают высокие результаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году звание лучшего учителя Украины получил педагог, магистр украинского языка Артур Продайков. Он уроженец Луганской области, родился в русскоязычной семье. Учитель использует в обучении платформу TikTok и подкасты.

Об этом стало известно из трансляции мероприятия на странице "Освитории" в Facebook.

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Сейчас педагог в Киеве обучает детей украинскому языку. В 2014 году мужчина уволился из педагогического колледжа в Луганской области, где преподавал.

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"Наиболее сознательное и правильное решение принял в 2014 году: тогда город, где я жил и преподавал в педагогическом колледже, стал частью временно оккупированной территории. Я спросил: "На кого мы работаем?" В ответ слышал: "Молчи, твое дело – учить". Но я убежден: учитель должен иметь позицию относительно событий в стране, иначе не может рассчитывать на уважение учеников. Когда я увидел, что с нашего учебного заведения сняли желто-голубые флаги, решил переехать", – говорит Артур Продайков.

История конкурса

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Международную премию Global Teacher Prize основал в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор наиболее инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения.

Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

Лучшего учителя в Украине выбирают из всех учителей, участвующих в конкурсе.

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